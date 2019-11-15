Твердотельные накопители KIOXIA PCIe 4.0 Enterprise NVMe

Компания KIOXIA Corporation, объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) PCIe 4.0 NVMeTM достигла соответствия PCI-SIG для PCIe 4.0 и Сертификация Лаборатории интероперабельности Университета Нью-Гемпшира (UNH-IOL).

Ключевая особенность:

Использует 96-слойную флэш-память BiCS FLASH 3D от KIOXIA

Варианты конфигурации PCIe 2x2 или 1x4

Скорость передачи до 6900 МБ / с

Поддержка работы SFF-TA-1001 (также известной как U.3)

KIOXIA, первая компания, которая публично продемонстрировала твердотельные накопители PCIe 4.0, зарекомендовала себя как лидер в разработке твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVM Express и продолжает раздвигать границы производительности флэш-памяти. Серия CM6 приносит запланированное повышение производительности в 3 раза по сравнению с предшественниками PCIe 3.0 и в 12 раз быстрее, чем диски SATA. Линейка жестких дисков KIOXIA Gen4 PCIe также включает серию CD6, предназначенную для облачных сред и сред горизонтального масштабирования.