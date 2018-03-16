Твердотельный накопитель Colorful SL300 160G Spring L.E. выйдет в розовом цвете

Компания Colorful пополнила ассортимент твердотельных накопителей моделью SL300 160G Spring L.E, которая выделяется розовой расцветкой. Производитель считает, что новинка сможет подчеркнуть индивидуальность владельца ПК или подойдет в качестве подарка для девушки. Новинка, использующая память 3D TLC NAND, характеризуется типоразмером 2,5 дюйма, объемом 160 ГБ, интерфейсом SATA, скоростью передачи данных в режиме чтения до 500 МБ/с, в режиме записи – 400 МБ/с. Отметим трехлетнюю гарантию. Цена Colorful SL300 160G Spring L.E. составляет 59 долларов.