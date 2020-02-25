Twelve South представила подставку для ноутбука

Twelve South анонсировала новую стильную и функциональную подставку для ноутбука. Curve SE разработан с учетом всех потребностей офисных помещений и пожеланий сотрудников.

Curve SE имеет матово-белое покрытие и предназначен для поднятия ноутбука в более удобное и эргономичное положение, снимая тем самым напряжение с шеи и плеч сотрудника в течение рабочего дня.

Помимо эргономики, подставка обеспечивает оптимальное охлаждения для ноутбука, так воздушный поток проходит под ним. Противоскользящие накладки обеспечивают надежную фиксацию ноутбука. Подставка доступна не во всех регионах.