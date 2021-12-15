Twelve South запускает новый хаб StayGo Mini USB-C

Компания Twelve South добавила новый хаб USB-C к своей линейке StayGo. StayGo Mini USB-C поставляется с четырьмя дополнительными портами, включая разъем для наушников, USB-A, USB-C и HDMI. Благодаря StayGo Mini USB-C вы легко сможете получить доступ к внешним жестким дискам, подключить дисплей, использовать клавиатуру или Magic Trackpad и другие периферийные устройства. StayGo Mini сделает редактирование видео, фотографий или презентаций на iPad Air, iPad Pro или MacBook намного удобнее и эффективнее.

tayGo Mini также идеально подходит для пользователей MacBook, которые хотят подключить к своему устройству резервный жесткий диск, USB-накопитель, внешний дисплей или другие периферийные устройства.
Комментарии и отзывы StayGo Mini USB-C
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