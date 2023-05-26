У AMD RX 7600 выявили серьёзный недостаток с разъёмом питания

Кажется, у референсной модели видеокарты AMD RX 7600 есть конструктивный дефект, который может затруднить подключение необходимого 8-пинового разъёма питания. Информационное издание TechPowerUp и множество пользователей на Reddit заявили, некоторые 6+2-пиновые разъёмы могут не подходить из-за окружающего обрамления. Если вы собираетесь купить референсную видеокарту Radeon RX 7600, сначала убедитесь, что разъёмы вашего блока питания подходят. В худшем случае вы можете приобрести удлинительный кабель 8-пинового разъёма, но это может негативно сказаться на внешнем виде системы, плюс иногда такого рода удлинители не выдерживают нагрузку и плавятся

Причиной проблемы является недостаток пространства вокруг 8-пинового разъёма на карте, с маленьким вырезом, который может не подойти для некоторых 6+2-пиновых разъёмов, которые поставляются в комплекте с большинством блоков питания. Конкретная проблема заключается в защёлке для дополнительных двух контактов, которая может быть заблокирована задней пластиной, что не позволяет полностью вставить коннектор в паз. Специалисты отмечают, что видеокарта будет работать и так, но, конечно, подключать видеокарту такого рода форматом не стоит — плохой контакт в любой момент может привести к воспламенению или карта просто перестанет работать. Странно, что производитель не протестировал видеокарту перед тем, как отправлять её в релиз — всё же это весьма базовые вещи, которые нужно проверять.