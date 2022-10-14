У Google Pixel 7 Pro огромные проблемы с дисплеем

Западные журналисты обнаружили, что у смартфона Google Pixel 7 Pro имеются внушительные проблемы с дисплеем. Точнее, проблемы даже не с самим экраном, а с его энергопотреблением — когда экран работает на половине от своей максимальной яркости, то есть примерно на 400-500 нит, экран смартфона потребляет примерно 3,5 Вт мощности. Это вполне нормально, хотя, конечно, на рынке есть гораздо более экономные в плане энергопотребления модели. Но если включить автоматический режим регулировки яркости и выйти на улицу в солнечный день, смартфон поднимает яркость до отметки в 1000 нит, потребляя в среднем 6 Вт мощности. Это уже внушительно — некоторые процессоры на рынке способны потреблять лишь чуть больше энергии, чем этот экран.

В результате Google Pixel 7 Pro при автоматической регулировке яркости в яркие дни может без проблем терять заряд батареи буквально на глазах даже в том случае, если вы будете просто просматривать социальные сети. Это очень странно и, что самое главное, с большой долей вероятности можно заявить, что исправить ситуацию при помощи апдейта софта не выйдет. Видимо, экраны, которые поставляет компания, слишком прожорливые — их нужно либо менять, либо искусственно понижать им максимальный предел яркости. Оба варианта требуют вмешательства со стороны специалистов и это, безусловно, очень грустно. Всё же это уже не первый смартфон компании, который выходит с серьёзными аппаратными проблемами. Хотелось бы, чтобы такого не случалось.
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