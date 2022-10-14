У Google Pixel 7 Pro огромные проблемы с дисплеем

В результате Google Pixel 7 Pro при автоматической регулировке яркости в яркие дни может без проблем терять заряд батареи буквально на глазах даже в том случае, если вы будете просто просматривать социальные сети. Это очень странно и, что самое главное, с большой долей вероятности можно заявить, что исправить ситуацию при помощи апдейта софта не выйдет. Видимо, экраны, которые поставляет компания, слишком прожорливые — их нужно либо менять, либо искусственно понижать им максимальный предел яркости. Оба варианта требуют вмешательства со стороны специалистов и это, безусловно, очень грустно. Всё же это уже не первый смартфон компании, который выходит с серьёзными аппаратными проблемами. Хотелось бы, чтобы такого не случалось.