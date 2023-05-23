У NVIDIA GeForce RTX 4090 опять плавится коннектор питания

Многие пользователи из сети думали, что проблема с перегревом 16-контактного разъёма (12VHPWR) уже далеко позади, но новые жалобы пользователей, которые появились спустя несколько месяцев после новостей о якобы исправленных переходниках, говорят о том, что проблема существует до сих пор. Да, NVIDIA GeForce RTX 4090, лучшая из существующих видеокарт для геймеров, по-прежнему испытывает неприятности из-за фирменного коннектора — за последние несколько дней по крайней мере три пользователя сообщили о том, что их коннектор питания сгорел. Один из пользователей Reddit рассказал, как 16-контактный коннектор питания расплавился в его видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 после примерно шести-семи месяцев использования модели.

Пользователь отмечает, что он правильно подключил кабель питания и никаких перекосов или изгибов не было. Второй пользователь заявил, что его графическая карта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC длительное время не вызывала никаких нареканий, но потом тоже просто расплавился коннектор вместе с разъёмом питания на видеокарте. В третьем случае ситуация абсолютно аналогичная — пользователь использовал свою видеокарту в совершенно стандартных условиях и его коннектор питания расплавился после длительной игровой сессии. Теперь интересно, получат ли данные пользователи гарантийный ремонт или они будут вынуждены ремонтировать повреждённые видеокарты за свой счёт. Всё же покупка достаточно дорогая.
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