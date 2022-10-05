У Pixel 7 Pro слишком слабый процессор

Чем ближе релиз Pixel 7 Pro, тем больше информации в сети возникает о новом флагмане компании Google. Например, сегодня появились данные о том, что компания уже тестирует устройство в бенчмарках, где результаты оказались далеко не такими приятными, как хотелось бы пользователям. Например, если верить информации инсайдеров, Pixel 7 Pro в бенчмарке набрал меньше баллов, чем смартфоны на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 и Apple A15 Bionic. Стоит напомнить, что это прошлогодние флагманы, тогда как совсем скоро у производителей будут новые процессоры на две головы выше текущих. Это значит, что на самом деле процессоры Google Tensor 2 не такие уж производительные — во всяком случае не в играх или софте. С другой стороны, это было вполне ожидаемо.

Нужно понимать, что Pixel 7 Pro делает ставку на качество фотографий — компания Google никогда не целилась на игровые смартфоны и не пыталась даже конкурировать с лидерами в плане производительности. Вместо этого фирменный процессор будут разрабатывать с упором на алгоритмы, которые позволяют существенно улучшить качество снимков — это именно то, за что Pixel покупают по всему миру. В этом направлении пока что протестировать новый смартфон не вышло, так как реальные снимки появятся только после начала продаж, а значит, сейчас говорить о возможностях Pixel 7 Pro рано. Хотя, конечно, фотографии это хорошо, но на смартфоне помимо съёмки выполняются и другие важные задачи, для которых нужен мощный чип.