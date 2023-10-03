У iPhone 15 Pro ломается NFC-чип из-за автомобилей BMW

Скорее всего, проблема отвала чипа связана с перегревом, поскольку iPhone 15 Pro Max нагревался во время тестирования и есть вероятность, что из-за повышенных температур какие-то контакты или каналы передачи данных выходят из строя. Сама компания Apple это никак не комментирует и старается изолировать себя от этой проблемы, хотя, конечно, если жалоб будет больше, то просто отмолчаться не выйдет. Пока что если у вас есть iPhone 15 Pro или 15 Pro Max и вы ездите на BMW, рекомендуется воздержаться от использования беспроводной зарядки в автомобиле, по крайней мере, до тех пор, пока Apple и BMW не выяснят, в чём причина проблемы. Всё же не хочется потерять смартфон за тысячу долларов, заряжая его на беспроводной зарядке в автомобиле тысяч за 60 долларов. Ох уж эти современные технологии.