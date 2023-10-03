У iPhone 15 Pro ломается NFC-чип из-за автомобилей BMW

Владельцы смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с проблемой, которая многих сильно огорчит — беспроводная зарядка может повреждать модуль NFC. После длительных исследований и тестов специалисты нашли возможную причину — проблемы с модулем начались после использования беспроводных зарядных платформ в автомобилях компании BMW. Более того, некоторые пользователи заявили, что их устройство не просто ломалось из-за беспроводной зарядки, но и переходило в режим восстановления данных. Пока что сообщения приходят в основном от владельцев iPhone 15 Pro, которые ездят на BMW, хотя один пользователь с Toyota Supra 2023 также сообщил, что Apple Pay на его iPhone 15 Pro перестал работать.

Скорее всего, проблема отвала чипа связана с перегревом, поскольку iPhone 15 Pro Max нагревался во время тестирования и есть вероятность, что из-за повышенных температур какие-то контакты или каналы передачи данных выходят из строя. Сама компания Apple это никак не комментирует и старается изолировать себя от этой проблемы, хотя, конечно, если жалоб будет больше, то просто отмолчаться не выйдет. Пока что если у вас есть iPhone 15 Pro или 15 Pro Max и вы ездите на BMW, рекомендуется воздержаться от использования беспроводной зарядки в автомобиле, по крайней мере, до тех пор, пока Apple и BMW не выяснят, в чём причина проблемы. Всё же не хочется потерять смартфон за тысячу долларов, заряжая его на беспроводной зарядке в автомобиле тысяч за 60 долларов. Ох уж эти современные технологии.
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