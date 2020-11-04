UL 3DMark появилась возможность для измерения производительности DirectX Raytracing

UL выпустила обновление 3DMark v2.15.7078 для Windows. В обновлении 3DMark DirectX Raytracing появился специальный тест для измерения производительности чистой трассировки лучей видеокарт нового поколения.

Но учтите, что этот новый тест доступен только в платных версиях 3DMark. В бесплатной версии 3DMark это обновление устраняет несколько проблем с Night Raid тестированием. Это обновление добавляет возможность протестировать DirectX Raytracing в 3DMark Advanced Edition и 3DMark Professional Edition.

Результат теста полностью зависит от производительности трассировки лучей, что означает, что вы можете измерить и сравнить производительность вашей карты с другими видеокартами нового поколения серии RTX от Nvidia или RX6000 от AMD.

Комментарии и отзывы Nvidia GeForce RTX 3080
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