UMIDIGI A9 - первый смартфон на базе Android 11 с инфракрасным датчиком температуры

Компания UMIDIGI анонсировала смартфон UMIDIGI A9. Этот смартфон имеет мощный аккумулятор, эффективный процессор и новейшую операционную систему. Это также первый в мире смартфон с инфракрасным датчиком температуры, работающий на новой ОС Android 11.

Смартфон UMIDIGI A9 поступит в глобальную предварительную продажу с 1 января 2021 года всего по цене 99,99 долларов. Ключевой особенностью UMIDIGI A9, без сомнения, является ОС Android 11, поскольку в настоящее время очень мало устройств работающих на операционной системе Android 11 начального уровня. Другой изюминкой UMIDIGI A9 является инфракрасное измерение температуры. Это удобный инструмент для проверки лихорадки, учитывая текущую пандемию и тревожное количество случаев COVID-19.

UMIDIGI A9 получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 720 × 1600 пикселей. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G25 с 12-нм техпроцессом и частотой 2,0 ГГц. Этот флагман UMIDIGI имеет 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ памяти. Смартфон с тройной задней камерой с основным объективом 13 МП + сверхширокоугольным объективом 8 МП + объективом глубины 2 МП и передней камерой 8 МП. Новинка питается от аккумулятора емкостью 5150 мАч и может заряжаться с помощью зарядного устройства Type-C мощностью 10 Вт.