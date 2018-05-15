UMIDIGI Z2/Z2 Pro новый взгляд на дизайн сматфонов

UMIDIGI всегда предоставляет нам передовые технологии и новые функции. Это ведущий бренд смартфонов в области технологий и моды.Сегодня UMIDIGI выпустила официальное видео для внедрения UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro на своем YouTube канале.

Нет никаких сомнений в том, что градиент является одним из самых популярных цветов в 2018 году. На этот раз UMIDIGI выбрали цветовое изменение естественного спектра для распыления на корпус смартфона, идеально сочетающий Северное сияние и двухсторонний стеклянный корпус. С точки зрения реального восприятия, Z2 подчеркивает прозрачность стекла, а задняя крышка будет иметь разные цветовые эффекты при различных условиях освещения.

Модель UMIDIGI Z2 Pro UMIDIGI Z2 Процессор Helio P60 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A73 + 4 x 2.0GHz Cortex A53), AI Processing Unit Helio P23 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A53 + 4 x 1.5GHz Cortex A53) Графика ARM Mali G72 MP3 800MHz ARM Mali G71 MP2 700MHz Память 128GB 64GB Камера Edge AI Camera No AI support Батарея 3,650mAh Fast wireless charging 15W 4,050mAh Дополнительные функции NFC No support NFC

Различия между UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro