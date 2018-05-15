UMIDIGI Z2/Z2 Pro новый взгляд на дизайн сматфонов

UMIDIGI всегда предоставляет нам передовые технологии и новые функции. Это ведущий бренд смартфонов в области технологий и моды.
Сегодня UMIDIGI выпустила официальное видео для внедрения UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro на своем YouTube канале.
Сегодня UMIDIGI выпустила официальное видео для внедрения UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro на своем YouTube канале.
Нет никаких сомнений в том, что градиент является одним из самых популярных цветов в 2018 году. На этот раз UMIDIGI выбрали цветовое изменение естественного спектра для распыления на корпус смартфона, идеально сочетающий Северное сияние и двухсторонний стеклянный корпус. С точки зрения реального восприятия, Z2 подчеркивает прозрачность стекла, а задняя крышка будет иметь разные цветовые эффекты при различных условиях освещения.
Различия между UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro
|Модель
|UMIDIGI Z2 Pro
|UMIDIGI Z2
|Процессор
|Helio P60 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A73 + 4 x 2.0GHz Cortex A53), AI Processing Unit
|Helio P23 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A53 + 4 x 1.5GHz Cortex A53)
|Графика
|ARM Mali G72 MP3 800MHz
|ARM Mali G71 MP2 700MHz
|Память
|128GB
|64GB
|Камера
|Edge AI Camera
|No AI support
|Батарея
|3,650mAh Fast wireless charging 15W
|4,050mAh
|Дополнительные функции
|NFC
|No support NFC