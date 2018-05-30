UMIDIGI Z2 получит новый цвет градиента - Сумеречно черный

Как мы все знаем, градиент особенно популярен в 2018 году. От iPhone X до Huawei P20 все они имеют градиентное исполнение, который действительно выглядит великолепно и привлекательно. Мы знаем, что UMIDIGI начала предзаказ для UMIDIGI Z2, который был доступен в трех разных цветовых исполнениях. Сумеречный и фантомные версии действительно привлекательны, поскольку применяется элемент градиента. Сегодня мы получили информацию с официального сайта umidigi , что UMIDIGI Z2 теперь получил еще один цвет - сумеречно черный!

Он действительно выглядит очень красиво и очень привлекательно. Если вы присмотритесь повнимательнее, можно сделать следующий вывод: на самом деле Сумеречно черное исполнение, это сочетание двух версии: на верхней части задней крышке это черная версия, в нижней части это фантомная версия! Он выглядит более модно и красиво, чем обычная черная версия, но выглядит более скромно, чем сумеречная и фантомная версия!

Презентация UMIDIGI Z2 начнется в Gearbest 11 июня, 8:00 (UTC) с $ 249,99 с $ 50. Серия UMIDIGI Z2 включает Z2 и Z2 Pro.