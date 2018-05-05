UMIDIGI анонсировала Z2 и Z2 Pro

Компания UMIDIGI всегда радовала нас крутыми смартфонами с низкой стоимостью. Для многих пользователей это возможность купить современное устройство за адекватные деньги и пользоваться всеми благами современного девайса. Теперь вот состоялся официальный анонс смартфона UMIDIGI Z2, который выглядит очень круто — у него стильный дизайн корпуса, производительная начинка и шикарный дисплей. За основу производительности продукта взят процессор Helio P60, поддерживать его производительность будет оперативная память на 6 гигабайт, а встроенной сюда поставили 128 гигабайт. Дисплей с диагональ 5,8 дюймов порадовал высоким разрешением и соотношением сторон 18:9. Думаю, на сегодняшний день это один из самых ожидаемых продуктов на рынке. А тыльная сторона вообще повергнет конкурентов в ужас.