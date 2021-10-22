USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD

Компания Satechi представила USB-хаб Satechi USB-C со встроенным портом для м.2 SATA SSD. В качестве USB-хаба он довольно стандартный и не вызывает удивлений, он имеет сквозную передачу USB-C PD мощностью 100 Вт, два порта USB-A 3.0 и порт HDMI, управления экраном 4K с частотой 60 Гц, но самое удивительное, здесь есть порт M.2 для добавления твердотельного накопителя SATA практически любого размера.

Основная проблема Satechi - это ценовое предложение: при цене 90 долларов это дорогой хаб, но даже по этой завышенной цене в комплект не входит SSD M.2, вам придется отдельно докупать его.