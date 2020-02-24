USB-кабель USLION с поворотной головкой

На китайской площадке AliExpress продается необычный USB кабель компаний USLION.

USB кабель имеет поворотный механизм головки на 180 градусов, также головка оснащена магнитом, к которому присоединяется microUSB, USB Type-C или Lightning переходники. Благодаря такому решению, играть на смартфоне более чем комфортнее, пока он заряжается.

Кабель получил тканевую оплётку, LED-индикатор, два размера и две расцветки. USB кабель USLION поддерживает максимальный ток в 2.4 А.

Купить можно USB кабель на AliExpress за 3 доллара.