Подключение и отключение USB-устройств не займёт много времени: фактически пользователь не увидит разницы между локальным и сетевым методами работы. Не возникнет проблем и с техподдержкой: DistKontrolUSB — отечественный продукт, совместим практически со всеми видами электронных ключей. Концентратор имеет до 64 портов в разных конфигурациях, два уровня защиты и возможность удаленного управления питанием «клиентов».Управляемый концентратор DistKontrol USB позволяет собрать все флеш-ключи от банковских аккаунтов, электронных торговых площадок и бухгалтерского софта в одном месте, не опасаясь потерять или повредить сами накопители. Настроить доступ к каждому из них можно с любого клиентского устройства под управлением Windows или Linux за несколько минут. Гаджет также поддерживает технику на macOS или Android независимо от версии. Работой с флешками и электронными ключами возможности не ограничиваются. Удалённо можно взаимодействовать с любой электроникой, которая подключается к компьютеру по USB: принтерами, МФУ и различными датчиками.Технология USB over IP решает проблему ощетинившихся банковскими токенами офисных десктопов и ноутбуков. Доступ к нужному ключу осуществляется в том числе удаленно через единый концентратор. Само устройство можно поместить в сейф или серверную стойку и настроить права доступа пользователей через веб-интерфейс. Подключиться к своему USB-ключу или накопителю получится удаленно из любого места — компьютер будет считать его установленным в локальный порт. Всё, что для этого потребуется, — активное интернет-соединение по LAN-кабелю или Wi-Fi.Потеря или поломка флешки — событие само по себе неприятное. А если речь о важном электронном ключе «Клиент-Банк», то последствия могут оказаться куда серьезнее испорченных воспоминаний об отпуске. Избежать офисной неразберихи поможет организация централизованного доступа к токенам с помощью управляемого USB over IP концентратора DistKontrolUSB.О стоимости новинки пока неизвестно.