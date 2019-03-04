USB4 будет поддерживать Thunderbolt 3

Сегодня компания Intel на мероприятии в Тайбэе показала, что спецификация USB4 следующего поколения снова будет использовать двухканальные каналы для достижения скоростей 40 Гбит/с даже на существующих сертифицированных 40 Гбит/с кабелях USB-C.

Intel наконец предложила Thunderbolt 3 производителям с открытым лицензированием, USB4 будет интегрировать эту технологию и таким образом, фактически станет «новым» Thunderbolt 3. Другими словами, USB4 будет в значительной степени матерью всех вариантов проводного подключения, и будет готов к более мощным устройствам PCIe plus DisplayPort.

Это хорошая новость для потребителей, так как это означает, что 40 Гбит/с - это новая базовая линия для всех будущих USB-портов, и это, в свою очередь, вероятно, будет развернуто во всех продуктах гораздо быстрее, чем Thunderbolt 3. На сегодняшний день только 463 устройства сертифицированы с помощью Thunderbolt 3.