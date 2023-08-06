Ulefone Armor X12 Pro оценен в 140 долларов Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X12 Pro, которая выделяется прежде всего компактным 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Новинка также характеризуется размерами 157,2:76,8:14,3 мм, массой 257 граммов, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G36 (производительность в бенчмарке AntuTu 9 составляет 100000 баллов), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 140 долларов. Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X12 Pro, которая выделяется прежде всего компактным 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Новинка также характеризуется размерами 157,2:76,8:14,3 мм, массой 257 граммов, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G36 (производительность в бенчмарке AntuTu 9 составляет 100000 баллов), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 140 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:17 . Продукт - Ulefone Armor X12 Pro

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