Ulefone Armor X12 Pro оценен в 140 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X12 Pro, которая выделяется прежде всего компактным 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Новинка также характеризуется размерами 157,2:76,8:14,3 мм, массой 257 граммов, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G36 (производительность в бенчмарке AntuTu 9 составляет 100000 баллов), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона составляет 140 долларов.