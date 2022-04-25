Ulefone анонсировала защищенный планшет Tab R8

Ulefone известна защищенными смартфонами, рассчитанными на экстремальные условия, и сейчас готовится к выпуску планшет Ulefone Tab R8 с такой же степенью защиты. Планшет будет оснащен 8-дюймовым экраном, а также аккумуляторной батареей емкостью 8800 мАч. Основная камера будет иметь датчик изображения на 48 Мп. В планшете есть модуль NFC.

Ulefone Tab R8 5G соответствует военному стандарту США MIL-STD-810G, что делает его устойчивым к падениям, ударам и вибрации и имеет рейтинг IP69K. Устройство, защищенное в соответствии с требованиями IP68, выдерживает погружение на глубину до 1,5 м в течение получаса. Планшет легко переносит перепады температур, грязь, пыль, песок, воду.

Отличительной особенностью Ulefone Tab R8 является его настраиваемый дизайн. Ulefone выпустит две версии планшета, включая стандартную. В кастомизированной версии можно добавить множество функций и дополнительных встроенных модулей, таких как рация, слот расширения, сканер штрих-кода, эндоскоп, ночное видение и другие функции. Подробности о цене не объявлены.