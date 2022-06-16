Ulefone представила носимый сканер штрих-кода uScan RS1

Производитель защищенных смартфонов Ulefone представил сканер штрих-кода под названием uScan RS1.

uScan RS1 упрощает отслеживание продуктов, цен с помощью быстрого сканирования. Благодаря мягкому, приятному для кожи материалу и регулируемому ремешку на липучке он обеспечивает исключительную гибкость и комфорт, позволяя пользователям носить его на пальце, оставляя обе руки свободными. Устройство использует беспроводную технологию Bluetooth 3.0 с помощью которого легко подключается к смартфонам и планшетам (iOS или Android) на расстоянии до 10 м. Он также поставляется с USB-приемником для подключения к ПК. Встроенная память 5000 позиций, емкость аккумулятора составляет 450 мАч.

Стоимость сканера Ulefone uScan RS1 не раскрыты.