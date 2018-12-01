Ulefone представила смартфон S10 Pro c двойной камерой

Компания Ulefone представила дешевый смартфон S10 Pro. Экран гаджета обеспечивает разрешение 1498 на 720 пикселей, размер диагонали составляет 5,7 дюйма. В основе устройства лежит процессор Mediatek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. Селфи-камера получила один оптический блок на 5 МП с диафрагмой F/2.0. Камера на тыльной стороне вооружена двумя датчиками изображения на 13 МП и 5 МП. За питание отвечает аккумулятор емкостью 3350 мА.ч. В качестве ОС выступает Android версии 8.1 Oreo. Новинка оценена производителем ниже 100 долларов.