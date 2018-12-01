Ulefone представила смартфон S10 Pro c двойной камерой

2018-12-01, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Ulefone S10 Pro; [78]
Компания Ulefone представила дешевый смартфон S10 Pro. Экран гаджета обеспечивает разрешение 1498 на 720 пикселей, размер диагонали составляет 5,7 дюйма. В основе устройства лежит процессор Mediatek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. Селфи-камера получила один оптический блок на 5 МП с диафрагмой F/2.0. Камера на тыльной стороне вооружена двумя датчиками изображения на 13 МП и 5 МП. За питание отвечает аккумулятор емкостью 3350 мА.ч. В качестве ОС выступает Android версии 8.1 Oreo. Новинка оценена производителем ниже 100 долларов.


Комментарии:
Презентация смартфона Asus Zenfone Max P...
Презентация смартфона Asus Zenfone Max PКомпания Asus готовит к выпуску новый смартфон Zenfone Max Pro M2. Девайс Asus Zenfone Max Pro M2 получит...
Смартфон Lenovo Z5s получит процессор Qu...
Смартфон Lenovo Z5s получит процессор QuКомпания Lenovo готовит к выпуску новый смартфон под названием Z5s. Гаджет Lenovo Z5s получит 6.3-дюймовы...
Samsung Galaxy A8s представят в конце де...
Samsung Galaxy A8s представят в конце деГаджет Samsung Galaxy A8s станет одним из первых устройств на рынке с новым дисплеем Infinity-O. Новинка ...
Планшет Archos Oxygen 101 S получил 10,1...
Планшет Archos Oxygen 101 S получил 10,1Состоялся анонс нового планшета Archos Oxygen 101 S с 10,1-дюймовым экраном и ОС Android 9 Pie. Разрешени...
Картину Хокни продали за 90.3 млн. долла...
Картину Хокни продали за 90.3 млн. доллаНедавно нам стало известно о том, что за картину Хокни на Christie’s была отдана рекордная сумма денег, к...
Как сделать интересным интерьер в своей ...
Как сделать интересным интерьер в своей Не секрет, что практически каждый, хотя бы раз в год делает в своей квартире, особенно в загородном доме,...
Новинка от Casio с 2-слойным экраном, по...
Новинка от Casio с 2-слойным экраном, поНовейшие смарт-часы Casio WSD-F30 PRO Trek будут доступен для покупки за 550 долларов (37000 рублей) с 18...
Начал внутренние работы в доме? Не забуд...
Начал внутренние работы в доме? Не забудВсе мы рано или поздно приходим к тому, что приобретаем загородный дом для проживания, либо строим самост...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и TwitchОбзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и Twitch
Обзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других RyzenОбзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других Ryzen
Обзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагманОбзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагман
Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулераОбзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера
Обзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрациейОбзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрацией
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor