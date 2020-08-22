Ulefone представила сверхпрочный смартфон Armor 8 с NFC

Ulefone Armor 8 это сверхпрочный смартфон с функцией NFC. Смартфон оснащается мобильным процессором MediaTek Helio P60 с 4 Гб оперативной памяти LPDR4 и 64 Гб встроенной флеш-памяти. Дисплей размером 6,1 дюйм имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5580 мАч. Смартфон Ulefone Armor 8 полностью водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный. Основная камера предлагает датчик с разрешением 16 Мп. Устройство поддерживает функции GPS + ГЛОНАСС + Galileo.

Рекомендуемая стоимость смартфона Ulefone Armor 8 составляет 140 долларов.
Комментарии и отзывы Ulefone Armor 8
Обзоры:
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Новости:
Смартфоны Samsung Galaxy Note20 вышли в России

Компания Samsung дала старт российским продажам флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ult...
Представлен складной смартфон Microsoft Surface Duo

Компания Microsoft представила складной смартфон Surface Duo, который появится в продаже 10 сентября по ц...
Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор на 7000 мАч

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M51, который ...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01 Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/сек
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 п...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 пВ сети появились фотографии нового полнокадрового зум-объектива Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 для байонет...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A91Стоит сказать, что выбрать ...
Появились изображения Samsung Galaxy Bud...
Появились изображения Samsung Galaxy BudВ сеть выложили изображения новых наушников Samsung Galaxy Buds Live. ...
Новое обновление для Star Wars Battlefro...
Новое обновление для Star Wars BattlefroНовое обновление для Star Wars Battlefront 2 теперь доступно для игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Об...
Google Pixel 4a анонсирован по цене 349 ...
Google Pixel 4a анонсирован по цене 349 После нескольких месяцев задержки из-за пандемии COVID-19, компания Google представила смартфон среднего ...
Qualcomm Snapdragon 875 готовится к рели...
Qualcomm Snapdragon 875 готовится к релиНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Qualcomm уже разраб...
AOC представила три монитора CQ34G2Z, CQ...
AOC представила три монитора CQ34G2Z, CQПредставленные монитор очень похожи по характеристикам, но отличаются по размерам, а монитор CQ29G2E осна...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 Г...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 ГКомпания Lenovo раскрыла некоторые подробности о геймерском смартфоне Lenovo Legion, официальная презента...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A20Производители смартфонов из года в год повышают стоимость на свою продукцию, тем самым вынуждая пользоват...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит 1...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит 1Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, выход которого ожидается в ...
Компания Intel выпустила новый процессор...
Компания Intel выпустила новый процессорКомпания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200,...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 руб...
Xiaomi Mi Smart Band 5 оценен в 3290 рубКомпания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж фитнес-браслета Mi Smart Band 5, который уже д...
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor