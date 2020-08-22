Ulefone представила сверхпрочный смартфон Armor 8 с NFC

Ulefone Armor 8 это сверхпрочный смартфон с функцией NFC. Смартфон оснащается мобильным процессором MediaTek Helio P60 с 4 Гб оперативной памяти LPDR4 и 64 Гб встроенной флеш-памяти. Дисплей размером 6,1 дюйм имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5580 мАч. Смартфон Ulefone Armor 8 полностью водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный. Основная камера предлагает датчик с разрешением 16 Мп. Устройство поддерживает функции GPS + ГЛОНАСС + Galileo.

Рекомендуемая стоимость смартфона Ulefone Armor 8 составляет 140 долларов.