Umidigi Bison GT2 получил АКБ на 6150 мАч

Компания Umidigi пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделями Bison GT2 и GT2 Pro, которые отличаются 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинки оснащаются 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой разрешением 24 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 (сверхширик) и 5 Мп (макро), платформой MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ, предустановленной ОС Android 12, защитой от воды и пыли (степень IP69 и IP69K) и прочностью по военному стандарту MIL-STD-810G, модулем NFC, боковым дактилоскопом, ИК-термометром, аккумулятором ёмкостью 6150 мАч и поддержкой 18-Вт зарядки.

Также сообщается о выходе моделей Umidigi Bison GT2 5G и GT2 Pro 5G, которые отличаются процессором MediaTek Dimensity 900 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфоны появится в продаже в конце следующего месяца. Bison GT2 оценен в 240 долларов, GT2 Pro – в 270 долларов, GT2 5G – в 300 долларов, а GT2 Pro 5G – в 340 долларов.