Umidigi представила неубиваемые смартфоны Bison 2 и Bison 2 Pro

Компания Umidigi представила новую серию защищенных смартфонов. Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro будут доступны на торговой площадке AliExpress. Umidigi Bison 2 имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Смартфон заключен в композитный корпус, а Bison 2 Pro поставляется в прорезиненном корпусе с 8ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфоны оснащены восьмиядерной мобильной платформой MediaTek Helio P20, 6,5-дюймовым HD+ дисплеем с каплевидным вырезом для 24-МП камеры. Модель Bison 2 оснащена тройной камерой с искусственным интеллектом. Сенсоры имеют разрешение 48, 16 и 5 МП.

Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфоны имеют сертификаты IP68/69K и MIL-STD-810G, что делает их водонепроницаемыми, пыленепроницаемыми и ударопрочными. Работают новинки под управлением ОС Android 12. Есть поддержка NFC, FM-радио, сканер отпечатков пальцев питания и порт USB-C. Стоимость Umidigi Bison 2 составляет 170 долларов, а Bison 2 Pro оценен в 200 долларов.