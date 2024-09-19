Umidigi представила смартфон G100

Сегодня компания Umidigi официально представила свой новый смартфон G100, который при, теоретически, низкой стоимости обладает вполне адекватным набором характеристик. Например, толщина устройства составляет всего 8,1 мм, корпус выполнен в каркасе с плоскими гранями, что, похоже, стало стандартом для современных смартфонов (просто все постепенно начали копировать свежие версии смартфонов Apple). Смартфон оснащён 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, а в основе его производительности лежит мобильный процессор Unisoc T615 в сочетании с оперативной памятью объёмом 8 ГБ. Ëмкость аккумулятора — внушительные 6000 мАч, что обеспечивает продолжительную работу на одном заряде, плюс большинство устройств на рынке сейчас предоставляет скорее 4500-5000 мАч, так что разнциа на деле должна быть крайне заметной.

А для зарядки смартфона предусмотрена поддержка 20-ваттной проводной зарядки, которая идёт в комплекте. Примечательно, что G100 получил основную камеру на 50 Мп, макро-камеру на 2 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. То есть в целом это достаточно простая система камер, но она неплохо справляется с поставленными задачами. Дополнительно смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев на кнопке блокировки дисплея, функцией разблокировки по лицу (она заявлена на базе искусственного интеллекта, но это больше похоже на маркетинг), NFC, 3,5 мм разъёмом для наушников и усилителем громкости на 200% по сравнению с предыдущими моделями бренда.