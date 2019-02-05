Компанией Casper была представлена умная лампа Glow, которая помогает людям уснуть.

Встроенный гироскоп в лампе позволяет вам установить начальную яркость на нужный вам уровень, а датчик внешней освещенности позволяет вам использовать теплое свечение посреди ночи, не разбудив никого. Утром он также включится, постепенно выделяя естественное освещение, которое не режет глаза, чем свет от смартфона или обычной лампочки. Также лампа регулируется с помощью смартфона, для этого вам потребуется скачать специальное приложение.

Стоимость умной лампы составляет 89 евро.