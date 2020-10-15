Умная медиаприставка SberBox поступила в продажу

Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox. С помощью SberBox вы сможете смотреть фильмы и видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи благодаря виртуальным ассистентам семейства "Салют".

Для просмотра фильмов и сериалов в SberBox интегрирован мультимедийный сервис "Okko". Пользователь получит доступ к последним новинкам из мира киноиндустрии. При подключении, медиаприставка открывает доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрёшка». Для любителей музыки есть сервис "СберЗвук" который подбирает музыку под ваше настроение.

В SberBox есть большой выбор игр: головоломки, таймкиллеры, аркады и спортивные симуляторы. Играть в игры можно через пульт или виртуальный геймпад. Управление приставкой осуществляется с помощью голоса или пульта. Что касается производительности, SberBox оснащен чипсетом Amlogic S905Y2. На борту 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Устройство поддерживает разрешение UltraHD 4К и Dolby Digital Plus.

Стоимость приставки SberBox составляет 3490 рублей. До конца октября SberBox можно приобрести по специальной цене 2990 рублей в фирменном интернет-магазине и на популярных маркетплейсах "AliExpress", "OZON", "Wildberries", "Беру" и у сетевых ретейл-партнёров "DNS", "М.Видео", "Связной" и "Ситилинк"), а также заказать в части офисов Сбербанка.
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