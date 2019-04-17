Умная подушка Dreampad поможет уснуть за несколько минут

Согласно исследованиям Dreampad Sleep, 27 % населения испытывают проблемы с засыпанием, а 68 %испытывают трудности со сном хотя бы раз в неделю. Именно здесь находит свое место умная подушка Dreampad. Она создана, чтобы оказывать успокаивающее воздействие на тело и разум благодаря уникальной расслабляющей музыке.

Самая крутая часть заключалась в том, что даже на самой большой громкости музыку нельзя услышать, если голова не лежит на подушке. Другими словами, если вы спите не один, это не будет мешать партнеру. Звук проходит через подушку прямо в тело и производитель обещает совершенно другой опыт, чем прослушивание музыки через динамики. Просто подключите Bluetooth к телефону, подключите приемник Bluetooth к Dreampad, застегните его в кармане и погрузитесь в лучший сон. Приемник Bluetooth питается от батареи и будет заряжаться в течение 10 часов и поставляется с зарядным кабелем. Dreampad уже появилась в продаже и предлагается по ориентировочной цене $ 159,00.