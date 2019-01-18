Умная ручка для чтения Xiaomi Machine Island AI Pen

Устройство Machine Island AI выглядит как пишущая ручка, но не является ею. Она идеально подходит для развлечения детей в увлекательной и познавательной форме. Умная говорящая ручка Xiaomi предназначена для распознавания и чтения написанного или напечатанного текста, для того, чтобы озвучить полученную информацию.

Гаджет работает в паре с соответствующим приложением, чтобы следить за степенью обучения детей. Устройство оснащено системой оценки качества произношения слов, оно позволяет создавать интеллектуальный отчет о прогрессе, которого добился ученик, а также о проявляемом ребенком интересе к той или иной теме, передавая данные на мобильное устройство.

Корпус выполнен из силикона и обеспечивает удобное и прочное сцепление. Имеются две кнопки регулировки громкости, встроенный микрофон, кнопка питания, динамик и порт зарядки. Устройство будет доступно с 28 февраля в голубом и розовом цвете, по цене $44.