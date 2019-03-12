Умная уличная розетка Teckin Outdoor

Выведите свой умный дом на улицу с помощью умного штекера Teckin Outdoor.

При подключении к сети Wi-Fi это устройство позволяет легко управлять любым устройством, которое вы подключаете, через приложение Smart Life. Совместимый с голосовыми помощниками, такими как Amazon Alexa и Google Assistant, Outdoor Smart Plug позволяет управлять устройствами с помощью голоса. Предлагая две розетки переменного тока со степенью защиты IP44, Smart Plug позволяет вам использовать ваши интеллектуальные устройства на открытом воздухе, он защищен от мусора и грязи. Также, вы можете управлять обоими устройствами через приложение или голосом независимо друг от друга. Более того, плагин позволяет вам устанавливать автоматические ежедневные таймеры, чтобы ваши устройства включались и выключались, в то время когда вам нужно.