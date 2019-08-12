Умные часы Galaxy Watch Active 2 Under Armor Edition

Samsung анонсировала специальный выпуск Galaxy Watch Active 2. Южнокорейский гигант заключил партнерские отношения с Under Armour и представил эксклюзивный Galaxy Watch Active 2 Under Armor Edition. Со специальными часами Samsung предоставит возможность подключенного бега, открывая преимущества в производительности, которые помогают бегунам оптимизировать свою форму и снижают риск получения травм.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armor Edition поставляется с предустановленной шестимесячной бесплатной подпиской MapMyRun Premium, что дает потребителям доступ к планам тренировок. Пользователи смогут получить доступ к статистике в реальном времени прямо на дисплее умных часов.

Galaxy Watch Active 2 Under Armor Edition также сможет подключаться к высокопроизводительным кроссовкам Under Armour HOVR через приложение MapMyRun. Эта функция будет эксклюзивной для специальных часов SmartWatch, а обычные Galaxy Watch Active 2 не смогут подключаться к обуви HOVR.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armor Edition поставляется в алюминиевом корпусе и имеет эксклюзивный дизайн часов Eclipse, который светится и меняется в зависимости от времени суток. Предлагаются два варианта размеров - 44 мм с черным ремешком и 40 мм с серым ремешком Mod. Оба ремня изготовлены из фторэластомера (FKM) и имеют дышащий дизайн.