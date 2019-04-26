Умные музыкальные перчатки Mi.Mu

Исследователи из Университета Западной Англии выпустили умные перчатки Mi.Mu.

Идея состояла в том, чтобы использовать их как часть живого шоу для «Дня Земли», с установкой, которая включала перчатки, рюкзак и болеро для размещения всех технологий. Усовершенствования системы сократили технологию до одной пары перчаток. Было изготовлено около 30 пар перчаток. Они предназначались в основном как обычные прототипы для гастролирующих музыкантов, первоначальные модели стоили около 6400 долларов. Но они быстро нашли аудиторию. Арианна Гранде использовала перчатки во время своего тура 2015 года. Спустя какое то время, Митчелл и его команда внесли ряд усовершенствований в перчатки, поскольку Mi.Mu превратилась в настоящий потребительский продукт. С одной стороны, гибкие датчики были перепроектированы для большей точности, чтобы они могли уловить тонкие жесты с помощью пальцев. Это обеспечивает большее разнообразие элементов управления и позволяет исполнителям двигаться более естественным образом.

Переработанный IMU (инерциальная единица измерения) помогает перчаткам, поэтому, они легко ориентируются в трехмерном пространстве. У новых перчаток есть сменные батареи, которые, как обещает компания, будут работать в течение шести часов без подзарядки. Артисты смогут заменить новую батарею между проверкой звука и живым шоу.