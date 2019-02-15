Компания Vuzix выпустила умные очки Blade. Blade по сути является современным переосмыслением Google Glass.

По сути очки разработаны чтобы быть спутником смартфона, так же, как и умные часы. Если вы не получите уведомление на часах, то вы увидите их плавающими перед глазами благодаря полноцветному прозрачному дисплею на правой линзе. Они работают на платформе ОС Blade, основанной на Android, и вы можете загрузить для них множество приложений.

Когда входящие звонки появляются на дисплее Blade, вы можете ответить или отклонить их, нажав на боковой стороне очков. Еще одна функция, которая работает только с Android, - это уведомления Google Maps. Стоимость умных очков составляет 1000 долларов.