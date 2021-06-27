Умные очки TCL NXTWEAR G поступят в продажу в следующем месяце

TCL представила умные очки NXTWEAR G.

Умные очки оснащены двойными микро-OLED-панелями от Sony. Они обеспечивают FHD разрешение и поддерживают контент в формате 3D 4K. TCL NXTWEAR G отличаются стильным дизайном. Устройство поставляется в футляре, обеспечивающую безопасную транспортировку и хранение.

NXTWEAR G оснащены встроенными динамиками. Подключение к устройству осуществляется с помощью кабеля USB-C. Вес очков составляет 130 граммов. Очки TCL NXTWEAR G имитируют 140-дюймовый широкоформатный дисплей с расстояния 4 метров. TCL NXTWEAR G совместим для работы с большим количеством устройств.

На данный известно, что новинка поступит в продажу по цене около 680 долларов в Австралии, но затем очки появятся и в других регионах.