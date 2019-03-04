Умный шлем для сноубордистов SNOWTIDE Smart

Оставайтесь на связи со шлемом для сноубордистов SNOWTIDE Smart. В комплекте с интуитивно понятным управлением в одно касание этот универсальный аксессуар сочетает в себе стиль, безопасность и передовые средства связи. Используя встроенную систему SNOWTIDE Bluetooth, вы можете легко принимать вызовы без помощи рук во время катания на лыжах или сноуборде. Также вы можете использовать его для прослушивания любимой музыки. Сопутствующее приложение обладает расширенными функциями, такими как двусторонняя групповая связь. Push-to-Talk одним щелчком позволяет легко общаться на любом расстоянии.

Используя приложение, вы можете отслеживать в режиме реального времени свою статистику такую ​​как: скорость, расстояние, высота над уровнем моря и продолжительность занятий. Интеллектуальный шлем обеспечивает 16 часов автономной работы на одном заряде. В шлеме SNOWTIDE используются датчики удара, чтобы предупредить на сколько сильное повреждение. Стоимость шлема составляет 150 долларов.