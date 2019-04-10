Умный U-замок с биометрической аутентификацией от Xiaomi

Xiaomi выпустила умный замок со сканером отпечатков пальцев - AreoX U-lock Smart Fingerprint. Устройство доступно в двух размерах - с длинной балкой и короткой.

Умный замок пригодится во время поездки на велосипеде и даже в качестве замка безопасности для автомобиля. Долговечный корпус выполнен из нержавеющей стали и обладает устойчивостью к пыле и воде степенью защиты IP65. Замок усилен и может противостоять высокой степени давления.

Наиболее впечатляющей особенностью U-замка AreoX Smart Fingerprint является биометрический механизм идентификации. Замок может быть открыт с идентификацией отпечатка пальца с высокой скоростью обнаружения 0,55 секунды. Датчик не может быть одурачен поддельным отпечатком пальца, поскольку он обнаруживает пустышку за считанные секунды.

Он питается от батареи, которая прослужит до 12 месяцев. Устройство предупреждает пользователей, когда батарея падает ниже 15%. Кроме того, есть порт USB-C, который может обеспечить аварийное питание в случае разрядки аккумулятора. На корпусе есть пара физических кнопок разблокировки на случай неисправности датчика отпечатка пальца или отсутствия заряда аккумулятора.

Цены варьируются от $ 29 до $ 32, в зависимости от размера замка. Ожидается, что устройство начнет поставляться 23 мая.