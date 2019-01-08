Умный бюстгальтер Somainnofit

Компания Soma представила бюстгальтер Somainnofit с функцией Bluetooth.

Бюстгальтер Somainnofit предназначен для того, чтобы помочь женщинам определить их фактический размер, просто надев его. Это черная одежда в стиле спортивного бюстгальтера с четырьмя вшитыми полосками, проходящими горизонтально по ткани, и ярко-красной линией вдоль линии чашки, измеряющей бюст женщины в нужных местах для примерки.

Полоски встречаются сзади бюстгальтера, у оранжевого прямоугольника, оснащенного Bluetooth и измерительным датчиком.

Бюстгальтер подключается к приложению, которое показывает «точный» размер бюстгальтера владельца - и линейку бюстгальтеров Soma такого же размера. Somainnofit будет доступен на сайте Soma с 8 января и в магазинах 23 января. Бюстгальтер стартует с ценой в 25 долларов.