Умный чемодан Xiaomi COWAROBOT Smart Travel Suitcase

Компания COWAROBOT в союзе с Xiaomi создали чемодан, который распознает лица, обещает максимальную безопасность груза и следует за нами, куда бы мы ни шли.

Интеллектуальный дорожный чемодан имеет прочный пластиковый корпус, четыре вращающиеся на 360 градусов колеса и выдвижную ручку. Пустой чемодан весит 4,5 кг и вместимость 31 литр, что относит его к багажному сегменту среднего размера. В его передней части находится небольшой ящик с переносной батареей на 6400 мАч для выполнения всех интеллектуальных функций, а также для зарядки смартфона. Емкости батареи хватит на 20 км хода.

Искусственный интеллект Xiaomi Cowarobot собирает в облаке данные, сканированные лазером, а затем использует их для идентификации позы или походки владельца. Чемодан не потеряется в толпе, поскольку робот способен найти своего хозяина в радиусе 80 метров. Его цена составляет 20 000 рублей.