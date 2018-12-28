Суббренд Huawei, Honor выпустил свой первый умный динамик Honor Yoyo вместе со смартфоном Honor V20.

Динамик Honor Yoyo стоит около 30 долларов и в настоящее время доступен только в Китае. Это плоская колонка круглой формы диаметром около 10 см, высотой 4,5 см и весом около 165 грамм. Динамик имеет минималистичный дизайн, напоминающий динамик Google Home Mini. Honor Yoyo поставляется в двух цветовых вариантах - сером и белом, и оснащен круглым световым индикатором, который светится при использовании динамика. Интеллектуальный динамик может быть подключен к любому смартфону через Wi-Fi. Yoyo поставляется с 2-дюймовым динамиком мощностью 3 Вт, который работает по стандартному алгоритму Huawei под названием «Histen». Подобно устройствам Amazon Echo Dot и Google Home Mini, этот интеллектуальный динамик может выполнять множество функций, таких как чтение аудиокниг, проверка текущих новостей и погоды и многое другое. Yoyo также имеет уникальную функцию голосового перевода, которая очень похожа на Google Duplex.