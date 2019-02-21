Умный динамик Samsung Galaxy Home

Вице-президент и генеральный директор Samsung Electronics, DJ Koh сообщил CNET, что компания планирует выпустить Samsung Galaxy Home.

Данное устройство впервые было замечено на CES 2019 в январе и оно могло уже к тому времени выполнять некоторые команды, но по-прежнему было ограничено в функциональности. Отчасти это может быть связано с тем, что Galaxy Home использует собственного голосового ассистента Samsung Bixby, который, отстает от своих более известных коллег, таких как Alexa Amazon и Google Assistant. Вероятнее всего когда Samsung Galaxy Home появится в продаже, это будет слишком поздно, так как Amazon доминирует на рынке со своей линейкой устройств Echo.