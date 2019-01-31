Умный дверной замок E Smart Camera Door Lock

Компания Elecpro выпустила умный дверной замок со встроенной камерой E Smart Camera Door Lock.

Это устройство позволяет разблокировать дверь с помощью смартфона, пароля, сканирования отпечатков пальцев, физического ключа, брелка или распознавания лиц. Кроме того, дверной замок E Smart Camera оснащен дверным звонком и системой оповещения о вторжении. Он поставляется со встроенной камерой распознавания лиц, пультом дистанционного управления, сканером отпечатков пальцев, физическим ключом и брелком. С наружней стороны расположен ЖК-экран. Стоимость дверного замка составляет 169 долларов.