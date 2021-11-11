Умный электрический самокат Huawei LEQI с поддержкой HarmonyOS

Бренд Huawei Smart selection умный электрический самокат в Китае. Самокат получил название LEQI Smart Electric Scooter и оснащен парой впечатляющих функций, а также классным дизайном.

Среди главных особенностей самоката - модуль Bluetooth и поддержка HarmonyOS Connect. Умный электрический самокат LEQI должен находиться на расстоянии не более 0,5 м от смартфона или другого подключенного устройства, чтобы можно было разблокировать его одним нажатием кнопки и автоматически включить световой эффект «Добро пожаловать».

Умный самокат оснащен бесщеточным двигателем мощностью 350 Вт и имеет максимальную выходную мощность 630 Вт и градиент подъема 15%. Он оснащен литиевой батареей на 18650 ампер, а также уникальной технологией рекуперации энергии, благодаря которой скутер восстанавливает электрическую энергию, когда пользователь нажимает на тормоз или перемещается по склону. Таким образом, дальность действия может достигать 40 км. Самокат также имеет степень водонепроницаемости IPX7, что делает его пригодным для использования под дождем.

Передняя и задняя части скутера оснащены 9-дюймовыми высокоэластичными вакуумными взрывозащищенными шинами Chaoyang автомобильного класса, которые могут эффективно снижать турбулентность, ударопрочность и амортизацию, намного превосходя традиционные цельнолитые шины. В то же время шины обладают функцией защиты от проколов ARAMID и также являются взрывозащищенными.