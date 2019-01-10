Lenovo в партнерстве с Google выпустила новый умный гаджет Lenovo Smart Clock.

Устройство поставляется с поддержкой Google Assistant и может использоваться как умный домашний динамик и для прослушивания музыки. Также он может заряжать ваши устройства, воспроизводить музыку и даже настраиваться на программу Google Assistant Routine специально для сна, которая переводит ваши устройства в беззвучный режим с помощью простой голосовой команды. Lenovo Smart Clock оснащен 4-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем. Другие аппаратные функции включают в себя USB-порт для зарядки, динамик 6 Вт, настроенный на новейшую технологию подавления фонового шума Dolby. Как и в случае с другими интеллектуальными динамиками на основе Google Assistant, Lenovo Smart Clock также совместима с Chromecast, поэтому вы можете транслировать музыку на телевизор или динамики управляя голосом.