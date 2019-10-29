Умный кубик Рубика от Xiaomi

Компания Xiaomi предлагает технологии в самых причудливых объектах. В этом месяце компания представила умный кубик Рубика. Он может быть подключен к умным бытовым приборам через Bluetooth и позволяет пользователю управлять ими, поворачивая куб. Например, его можно соединить с умной лампой Yeelight, чтобы она меняла цвет при каждом движении куба.

Игрушка совместима с Android и iOS и оснащена шестиосевой сенсорной системой, которая фиксирует каждое вращение и изменение цвета и синхронизирует данные в режиме реального времени с помощью приложения, которое может рассчитать процесс решения куба. Xiaomi Rubik Cube обойдется в $ 11 на краудфандинге.