Умный мяч развлечёт питомца, пока никого нет дома

Многим хозяевам собак и кошек жалко оставлять своих питомцев на весь день в одиночестве.

Им кажется, что зверь не способен развлекать себя самостоятельно, и банально ждёт возвращения человека с домой, не обращая внимания на любимые игрушки. Однако Wicked Ball способен развеять все эти опасения. Речь идёт о мячике, готовом занимать питомца в отсутствие хозяев. Он умеет в течение нескольких часов прыгать, кататься, вибрировать и светиться. Длительность такого функционирования зависит от выбранного режима. Устройство подзаряжается по USB и на это требуется в среднем около часа. Первый режим относительно спокойный, он активирует мячик каждые полчаса на десять минут. Если же задеть его во время перерыва, то цикл сбросится, и игрушка вновь станет кататься по полу.

В данном режиме Wicked Ball функционирует до 8 часов. Более интенсивный вариант предусматривает равные по длительности смены покоя и активности. Его хватает на 4 часа. В самом неугомонном режиме мячик разрядится за 100 минут. Режимы переключаются нажатием на кнопку, размещенной внутри гаджета. В данном случае режим доступен, только если снять внешнюю оболочку. В процессе игры мяч движется не хаотично. Распознавая вероятность столкновения с предметами, он может сменить направление движения на обратное. Так он не будет буксовать в одной точке, подпирая мебель или стенки.

Для привлечения внимания питомца на внешней поверхности устройства разместили небольшой отсек для кошачьей мяты или сухого корма. При этом повредить игрушку практически нереально: она надёжно защищена от разгрызания или взлома оболочки. Авторы проекта предусмотрели и защиту от влаги. Так что Wicked Ball можно будет мыть под проточной водой и кидать в водоём.