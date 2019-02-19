Умный мультирум-динамик RIVA FESTIVAL Smart

Наслаждайтесь музыкой так, будто вы присутствуете на живом концерте вместе с динамиком RIVA FESTIVAL Smart Multi-Room Speaker.

Обеспечивая стереофонический звук, это устройство обеспечивает исключительное звучание, которое подходит для любого стиля жизни. Идеально подходит для любителей музыки, RIVA FESTIVAL дает живое звучание в больших комнатах всех типов. Кроме того, он заполняет пространство звуком в 106 дБ, делая его максимально приближенным к живому.

Благодаря запатентованной технологии Trillium Audio динамик увеличивает аудиозвучания без непропорционального сжатия. Предлагая несколько вариантов подключения, вы можете воспроизводить музыку через Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA. Интеллектуальный динамик также обеспечивает неограниченную потоковую передачу, например, через Spotify Connect, встроенную в Chromecast. Поддержка до 24 бит / 192 кГц позволяет воспроизводить любимую музыку высокого разрешения. Стоимость динамиков составляет 300 долларов.