Умный мусорный бак от разработчиков Winnow Vision

Разработчики в Winnow Vision, нашли решение для утилизации пищевых отходов выпустив новый умный мусорный бак.

Второе поколение умных мусорных баков, работающих в настоящее время во всех точках IKEA в Великобритании и Ирландии, использует искусственный интеллект для фотографирования, идентификации и определения стоимости брошенных продуктов питания. Ежегодные пищевые отходы стоят около 1,2 триллиона долларов, но если мусорный бак сможет определять тенденции потребления, то поставщики продуктов питания и рестораны смогут впоследствии изменить свои привычки и сократить количество отходов. Система уже помогла IKEA сократить свои пищевые отходы на 50%.