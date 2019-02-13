Умный ремешок Sony Wena Wrist Pro для ваших часов

Если у вас уже есть дорогие и стильные часы, то вы, вероятнее всего не будете интересоваться какими-либо умными часами, насколько бы умными они ни были. Но компания Sony решила выйти из ситуации, представив водостойкий ремешок Sony Wena Wrist Pro.

Он поставляется в черном или серебристом цвете и оснащен семикрасочным органическим EL-дисплеем, который добавляет уведомления, NFC и отслеживание основной активности к любым часам с креплениями 18, 20 или 22 мм. Срок службы батареи около недели, которое превосходит большинство умных часов. Стоимость браслета составляет 514 долларов.