Компания Wahoo представила умный вентилятор KICKR Headwind Smart Bluetooth.

Это устройство, разработанное специально для велотренажеров, обеспечивает целенаправленный поток воздуха, чтобы вам было комфортно во время езды. Точно так же как встречный ветер, KICKR отражает положение и форму вашего тела во время езды. Он также имеет регулируемую ножку, которую можно установить в двух разных положениях.

Кроме того, вентилятор с сенсорным управлением увеличивает свою скорость по мере увеличения вашего пульса или скорости. Вентилятор KICKR даже оснащен четырьмя ручными настройками скорости, так что вы можете настроить собственный поток воздуха, как вы захотите. Просто подключитесь к приложению через Bluetooth, чтобы мгновенно контролировать скорость вращения вентилятора. Благодаря скорости более 30 миль в час интеллектуальный велосипедный вентилятор помогает вам сохранять спокойствие во время ваших самых энергичных тренировок.